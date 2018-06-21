Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dönmem Geri" paylaşımı

AK Parti'nin 24 Haziran için hazırlanan "Dönmem Geri" şarkısının klibi saat 21.00 itibarıyla tüm televizyon kanallarında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da klibi Twitter hesabından retweet ederek paylaştı.

Rehber tuttum yüreğimi

Düştüm sevdanın ardından

Göç eyledim gayrı durmam#DönmemGeri senin yolundan pic.twitter.com/nIKWvdcQSK — Türkiye Vakti (@turkiyevakti) 20 Haziran 2018

Erdoğan, klibin başında Abdurrahim Karakoç'un "Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz." şiirini okuyor.

Büyük İstanbul Mitingi'nden 1 milyon kişi eşlik ediyor

Milletin her kesiminden insanların gönüllü olarak yer aldığı klipte, hep bir ağızdan şarkıya eşlik ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf edilerek söylenen "Dönmem Geri, Senin Yolundan" şarkısına, geçtiğimiz günlerde yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ndeki 1 milyon kişilik dev koro da hep bir ağızdan eşlik etti.

Çekimler 3 günde tamamlandı

Erdoğan'ın milletine olan sevgisine cevap mahiyetinde, ahde vefa olacak şarkının klip çekimleri, Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirildi.

Onlarca kişinin gönüllü olarak katıldığı çekimler, üç günde tamamlandı.

"Dönmem Geri" şarkısının sözleri şu şekilde:

"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."

Kaynak: AA