Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı arayarak Stuttgart’taki olay hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünsal da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Almanya’da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı.

PKK yandaşlarına tepki gösterdi, yere yatırıldı

Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı.

Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk’e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk “Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!” dedi.

Kaynak: İHA