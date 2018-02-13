  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin şehidi Özalkan'ın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin şehidi Özalkan'ın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın evini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Afrin şehidi Özalkanın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın Sincan’daki babaevine gitti.

Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı da refakat etti.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı.

Evin yanında kurulan taziye çadırında, Özalkan ve Afrin'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İndirilen hatmi şerifler, şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin babaevinde aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: zeytin dalı, cumhurbaşkanı erdoğan, afrin
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