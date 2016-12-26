Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Aralık' mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "27 Aralık'ta, Gazi ve arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde kucak açan Ankaralılar, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerine karşı da büyük bir direniş göstermiş, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz merkez olmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, böylece Anadolu'nun küçük bir şehri olan Ankara'nın istiklal mücadelesinin yönetildiği bir merkez haline geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyelerini büyük bir coşku, heyecan ve umutla karşılayan Ankara, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temel kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapmıştır." değerlendirmesinde bulunarak, mesajında şunları kaydetti:

"Milli mücadele boyunca canı pahasına vatan ve bayrağına sahip çıkan Ankara, Cumhuriyet'in ilanından sonra da ülkemizin ilerleme ve gelişmesine öncülük etmiş, bugün dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. 27 Aralık'ta, Gazi ve arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde kucak açan Ankaralılar, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerine karşı da büyük bir direniş göstermiş, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz merkez olmuştur. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Erdoğan, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı.

İstiklal Harbi'nin büyük mücadele adamı, İstiklal Marşı'nın yazarı, ilim, irfan geleneğinin en mühim halkalarından biri olan Mehmet Akif Ersoy'un eserleriyle, şiirleriyle, yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde hala ışık tutmaya, öncülük etmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında yazdığı kahramanlık destanlarının, milletin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının, inancının, ruh birlikteliğinin en güzel ifadesi olduğunu vurguladı.

"Milli şairimiz, insanına, milletine, dostlarına karşı şefkatli, merhametli, mütevazı olması; ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik durması sayesinde, hayatıyla da bizlere mükemmel bir örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Farklı toplumsal kesimlere, farklı partilere, farklı düşüncelere sahip vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında birleşebilmeleri, milletçe ne kadar büyük, ne derece güçlü olduğumuzun somut bir göstergesidir.

Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden Mehmet Akif’in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum."