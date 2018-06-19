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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 260 bin gence mektup

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektubu, ilk defa oy kullanacak 260 bin gence ulaştıracak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 260 bin gence mektup

Seçime sayılı günler kaldı. Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimi için Türkiye, sandık başına gidecek.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin öncülüğünde gençlik kolları da seçime sayılı günler kala harekete geçti. 

Kapı kapı dolaşıyorlar

İstanbul'da ilk kez oy kullanacak seçmenlere, "İlk Oyun, Oyunları Bozacak" başlığı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı mektubu iletiyorlar. 

Osman Tomakin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu kapı kapı dolaşarak, ilk defa oy kullanacak seçmene ulaştırıyor. 

Seçimlere zafer parolası ile hazırlanıyorlar

Tomakin, 39 ilçe 961 mahallede çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere güveninin tam olduğunu söyledi.

"260 bin genç seçmenimize ulaşmayı, gönüllerinde yer almayı amaçlıyoruz. 18 yaşına girmiş genç seçmen kardeşlerimizi partimize üye yapma noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 39 ilçe 961 mahallede etkin bir şekilde gençlik kolları seçimlere zafer parolası ile hazırlanıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, 24 Haziran
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