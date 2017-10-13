  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.658
    EURO 4.321
  • BIST 106171.77
    ALTIN 151.755
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni kullanmaya başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğana yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-76) kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı harekete geçti.

Yerli imkanlarla üretilen MPT-76, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı. Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi.

İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) tarafından MPT-76 kullanılmaya başlandı.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, milli piyade tüfeği, MPT-76
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER