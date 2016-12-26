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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yılda 2017 destek mektubu

Sivas Belediyesince başlatılan "Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım" kampanyasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla yeni yılda 2017 mektup yazılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana yeni yılda 2017 destek mektubu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 15 Temmuz sürecinin yaşandığını hatırlattı.

Aydın, "Bu süreçle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yalnızlığımı biliyorum. Mücadeleme devam edeceğim' şeklinde küçük bir sitemi olmuştu. Bunun üzerine Sivas'ta çok sayıda vatandaşımız bizlerle irtibat kurarak Cumhurbaşkanımıza destek mesajlarını iletmemizi istedi." diye konuştu.

Vatandaşların talebine cevap vermek ve mektup kültürünün yavaş yavaş kaybolduğu dönemde özellikle çocuklar ile gençleri mektup yazmaya teşvik etmek amacıyla kampanyayı başlattıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de 'Sayın Cumhurbaşkanımız, yanınızdayız' mesajını içeren bir mektup kampanyası başlattık. 10 Ocak'a kadar alacağımız açık zarflardaki mektupları kitap haline dönüştüreceğiz ve asıllarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bu projeyle Sivas olarak Cumhurbaşkanımızın yanında, arkasında olduğumuzu ifade etmek istedik. Sivas'taki bütün gençlerimizin, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın bu kampanyaya yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bunu da kalıcı hale getirmek için bir eser olarak arşivlerimizde muhafaza edeceğiz."

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, 2017, destek mektubu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
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