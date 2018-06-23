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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunan 4 kişiye gözaltı

İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlerden 4'ü gözaltına alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana hakarette bulunan 4 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.

Zanlılar, "devlet büyüklerine hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muharrem İnce, izmir, gözaltı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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