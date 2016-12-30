Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden akademisyen gözaltında

Sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Fırat Üniversitesi (FÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Coşkun, emniyete götürüldü.

Coşkun'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu öğretim görevlisinin dün ortak final sınavında öğrencilere bir takım sorular sorduğunu belirtti.

"Bu soruların bilahare tarafımızdan edinilmesinden sonra görüldü ki bu sorular sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesine ciddi hakaretler içeriyor." diyen Zorluoğlu, bunun üzerine üniversite yönetimince derhal idari işlem başlatıldığını vurguladı.

Zorluoğlu, görevinden uzaklaştırılan öğretim görevlisiyle ilgili terör örgütleriyle de bağlantılı olabileceği şüphesi ile adli işlem de başlatıldığını kaydetti.

Öğretim görevlisi Coşkun'un gözaltına alındığını ifade eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Çok üzücü bir hadisedir. Gerçekten bu öğretim görevlisinin yaptığı en başta suç olmanın ötesinde bir ahlaksızlıktır. Bu memleketin ekmeğini yiyen, suyunu içen bu kişinin böyle ahlaksız bir davranış içine girmiş olması hakikaten çok üzücü bir hadise. Ama hukuk devletinde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bu öğretim görevlisiyle ilgili hem idari hem adli soruşturma devam ediyor. Neticesini de kamuoyuyla paylaşacağız."

