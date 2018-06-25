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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük destek yine Bayburt'tan geldi

Türkiye kararını verdi. 16 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti, 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük destek yine Bayburt'tan geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana en büyük destek yine Bayburttan geldi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 52,5’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili Genel seçimlerinde ise AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" yüzde 53,6 oyla seçimin kazanan tarafı oldu. AK Parti, yüzde 42,4 oy aldı. CHP, SP ve İyi Parti'nin "Millet İttifakı" ise yüzde 34 oy topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimde, 2014 Cumhurbaşkanı seçiminde aldığı yüzde 51,79 oyun üzerine çıkarak, yüzde 52,5 oranına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük destek yine Bayburt'tan geldi. Bayburtlular, seçimde yüzde 82 ile "Erdoğan" dedi.

Bayburt, 16 Nisan referandumunda da sandıktan en çok "EVET" çıkan şehir olmuştu.

Kaynak: TRT Haber

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