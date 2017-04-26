Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Burdur'dan Ankara'ya yürüyor

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Osman Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla Ankara'ya yürüyor.

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'ın katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki amacıyla Bucak Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşüne başlayan Koç, İnsuyu mevkisine geldi.

Koç, Fransız siyaset bilimcinin böyle bir konuşma yapmasını lanetlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla yürüdüğünü vurgulayan Koç, " (Defarges) Sen bir akademisyensin niye böyle konuşuyorsun, ayıp değil mi? Devleti temsil eden, senin Fransa'ndan büyük, tarihi temiz bir devletin başındakine nasıl hakaret edersin? Özür dilemiş, ben kabul etmiyorum. Ankara'ya vardığımda Fransa Büyükelçiliğine siyah çelenk bırakacağım. Allah sağlık verirse 12 günde gitmeyi planlıyorum. Bir ay olsun önemli değil. Ben bu yola düştüm. Allah'ın izniyle bu yolu tamamlayacağım." diye konuştu.

Koç, yolda görenlerin kendisine selam verdiğini, fotoğraf çektirmek isteyenlerin olduğunu aktardı. Koç, Erdoğan'ı çok sevdiğini sözlerine ekledi.