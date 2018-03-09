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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla ilgili dini bilgileri topluma yanlış anlatanlara eleştirisine bir destek de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yaptığı konuşmada kadınlarla ilgili dini bilgileri topluma çarpık şekilde anlatanlara tepki göstermişti. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine destek vererek, ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını göreve çağıran değerlendirmelerinin son derece yerinde ve anlamlı olduğunu söyledi. 

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin bazı çevrelerce farklı yorumlandığı söylendi. 

"Konuşmasında, bazı kesimlerce esas maksadının çarpıtılarak saldırılara maruz bırakılacağına da işaret eden Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda söz söyleme yetkisi olan ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarının sessiz kalmasını haklı olarak eleştirmektedir.

İslam dini konusunda sağlıklı ve doğru bilginin bilimsel yaklaşım ve çabayla elde edilebileceğine inanan ve bunu daima savunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mensubu olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yapmış olduğu açıklamayı son derece anlamlı, önemli ve yerinde buluyor, bu yolda yapılacak çalışmalara her türlü bilimsel katkıyı sunmanın görevimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: ankara üniversitesi, cumhurbaşkanı erdoğan
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