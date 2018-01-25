Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım isteyen Demir ailesine sahip çıktı

Eşi ve çocukları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp yardım istedi. O isteği karşılıksız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demir ailesine yardım elini uzattı.

Karaman'da Tapucak Mahallesi'ndeki eski bir evde kirada oturuyor Yaren Demir. Eşi Recep Demir engelli, iki çocuğundan 9 yaşındaki Mustafa doğuştan şeker hastası, 7 yaşındaki Kadir Mertcan'ın ise gözlerinde ve kulaklarında rahatsızlığı var.

Kadir Mertcan sağlık kontrolünden geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile ile görüşmesinin ardından Kadir Mertcan, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Sağlık Müdürü Hasan Arslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Ertuğrul Barış Selçuk ile hastane yönetimi, Karaman Devlet Hastanesi başhekim odasında anne Demir ve oğlu Kadir Mertcan'ı ziyaret etti.

Yaren Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde korumaları aracılığıyla gönderdiği mektubun sahibine ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Ağlamaktan konuşamadım"

Eşi ve çocuklarıyla evde otururken gelen telefonla şaşırdı anne Demir. O kadar ki ağlamaktan konuşamadı.

"El işi yaparken telefon çaldı. Telefonu açtığımda karşıdaki ses, Cumhurbaşkanlığından aradıklarını söyledi. İlk önce inanmadım, oyun oynuyorlar sandım. Sonra telefonu Cumhurbaşkanımıza verdiler. Mektuplarımı okuduğunu söyledi, çocuğumun durumunu konuştuk. O konuştu ama ben ağlamaktan konuşamadım. Ellerim, ayaklarım tutmadı. Gözyaşım hiç dinmedi. Sabaha kadar uyuyamadım. Beni umursamaz diye düşünmüştüm ama Cumhurbaşkanımız sesimi duydu. Allah razı olsun. 'Gariplerin babasıyım' diyordu, bizim tamamen babamız oldu artık.”

"Demir ailesi için gereken yapılacak"

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker de 7 yaşındaki Kadir Mertcan Demir'in doğuştan rahatsızlıkları olduğunu, Ankara'da tedavisi için gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Şeker, çocuğun sağlığına kavuşması, ailenin sıkıntılarının ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapılacaklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın ülke gündeminin yoğun olduğu günlerde bile kardeşlerimiz ile ilgilendiğini görmek bizler adına büyük mutluluk. Demir ailesi için gereken yapılacak."

Kaynak: AA