Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler. AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER