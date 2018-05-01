Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin yeni yaşını mesajla kutladı

7'den 70'e herkesin hayatında tatlı izler bırakan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün 54 yaşında.

1 Mayıs 1964'te kurulan TRT, kuruluşunun 54. yılında yayıncılığın zirvesinde olmaya ve Türkiye'nin ilklerine imza atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'nin yeni yaşını yayımladığı mesajla kutladı.

"Türkiye Radyo Televizyon kurumu, bugün dünya televizyonları arasında saygın bir yer edinmiştir. Her zaman öncü rol oynayan kurumumuz, yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla izleyici kitlesini her geçen gün genişletmekte, marka değerini yükseltirken ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır."

Kaynak: TRT Haber