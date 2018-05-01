  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.1
    EURO 4.92
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.872
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin yeni yaşını mesajla kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin yeni yaşını mesajla kutladı

1 Mayıs 1964'te kurulan TRT yeni yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajında, "TRT dünya televizyonları arasında saygın bir yer edindi." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRTnin yeni yaşını mesajla kutladı

7'den 70'e herkesin hayatında tatlı izler bırakan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün 54 yaşında. 

1 Mayıs 1964'te kurulan TRT, kuruluşunun 54. yılında yayıncılığın zirvesinde olmaya ve Türkiye'nin ilklerine imza atmaya devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'nin yeni yaşını yayımladığı mesajla kutladı.

"Türkiye Radyo Televizyon kurumu, bugün dünya televizyonları arasında saygın bir yer edinmiştir. Her zaman öncü rol oynayan kurumumuz, yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla izleyici kitlesini her geçen gün genişletmekte, marka değerini yükseltirken ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, cumhurbaşkanı erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER