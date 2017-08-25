  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi. AA

Etiketler: torun, Ömer Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan
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