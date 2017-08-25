Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi. AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi. AA