Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya'da vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki Fatih Ormanı Camisi'nden Tarabya'daki Huber Köşkü'ne hareket etti.

Tarabya Meydanı'ndaki vatandaşların sevgi gösterisi üzerine makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.