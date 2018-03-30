  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.874
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Hidayet Tokmak ile Siirt'te şehit düşen güvenlik korucularının ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucunda yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Hidayet Tokmak'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te yol yapım çalışmasının emniyetini aldıkları sırada uğradıkları saldırı ve sızma girişimi esnasında şehit düşen güvenlik korucuları Sıddık Ertan, Mehmet Eren, Abdullah Yüztaş, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Mehmet Oktay'ın ailelerine de taziyelerini sundu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Siirt, şehit, Hakkari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER