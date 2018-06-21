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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim şarkısını vatandaşlarla söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep mitinginde partisinin son seçim şarkısını, meydanı dolduran kalabalıkla söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim şarkısını vatandaşlarla söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginin ardından Gaziantep'e geçti.

Partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitinge gelişinde sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı.

 


 

Erdoğan'ın miting konuşması için kürsüye çıktığı sırada, AK Parti'nin son seçim şarkısı "Dönmem geri senin yolundan" çalınmaya başlandı. Erdoğan, seçim şarkısını söyleyen vatandaşlara eşlik etti.

"Dönmem geri senin yolundan" şarkısının sözleri şöyle:

"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayy, Gaziantep, seçim mitingi
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