Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarayburnu Camisi'nin açılışını yaptı

Bulancak ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesi vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, caminin Giresun'a ve tüm İslam dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Caminin 10 yıllara dayanan bir inşa süreci bulunduğunu ve kendilerinin Bulancak'tan geçtiklerinde "Acaba ne zaman bu cami bitecek?" diye merak ettiklerini anlatan Erdoğan, "Rabbime hamdolsun bazı eksikleriyle şu anda adeta bitmiş durumda. Fakat olması gereken bir şey var, o da az önce Bakanımıza da söyledim, çevrede kamulaştırmalar yapmak suretiyle caminin çevresini de açarak orada bir külliye anlayışını getirmek. Yani Ankara'daki külliyeyi birileri hazmedemiyor ama bana göre ehli secde, ehli kıble evelallah külliyeden anlar ve külliyeyle yaşamasını bilir." diye konuştu.

Camiye çevre düzenlemeleri bittiğinde çocuklarıyla birlikte gelecek annelerin burada dinleneceklerini, çocukların oynayacaklarını ve farklı bir manevi havayı tadacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Zaten biliyorsunuz 'Minareler süngümüz' değil mi? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' kimse bu ezanları susturamayacak, bu minareleri indiremeyecek. 15 Temmuz'da gerekli dersi aldılar mı? Bundan sonra da alacaklar çünkü bu millet 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür' diyerek yürüdü. Akif İstiklal Marşımızda ne diyor, 'Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın'. İşte bu millet burada."

Bulancaklılara bir de çağrıda bulunan Erdoğan, "Diyorum ki bu mabedimizi, bu camimizi sakın boş bırakmayın. Yavrularla beraber camilerimizi zenginleştirin. Bu güzel eserler ortaya çıkar da içi boş kalırsa bunlar ağlar. Camiler de ağlar, bilir misiniz? Onun için ağlatmayalım, mahzun bırakmayalım." dedi.

Konuşmasının ardından caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra camide incelemelerde bulundu. Açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hazır bulundu.