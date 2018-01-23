Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştüğünü söyledi.
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Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Zeytin Dalı Harekatı'nı görüşüyor." dedi.
CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştüğünü söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRT Haber