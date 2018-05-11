Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rukiye Yıldırım'ı ve Akhisarspor'u kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması dolayısıyla Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'e tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla da takımı ve taraftarları tebrik etti.

2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum.



Tebrikler @Akhisarspor! — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 10 Mayıs 2018

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rukiye Yıldırım'a telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Yıldırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

Kaynak: AA