Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan ile Putin'in Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunduğu bildirildi. Ayrıca Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı.

Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği hususunda da mutabık kaldı.