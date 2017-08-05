  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın oğlu Emre Çakır ile Gözde Bakır'ın nikah törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın oğlu Emre Çakır ile Gözde Bakır'ın nikah törenine katıldı.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye binası yanında bulunan miting alanında düzenlenen, "Malatya Stadyumu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'ın oğlu Emre Çakır'ın nikah törenine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın ardından aile cüzdanını Gözde Bakır'a verdi.

Basına kapalı gerçekleşen nikah töreninde Erdoğan'a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ile Öznur Çalık da eşlik etti.

Etiketler: nikah töreni, cumhurbaşkanı erdoğan
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