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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlu Muzaffer Enes Cirit ile Fahriye Hande Akıncı çiftinin nikah törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreni, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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