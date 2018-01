Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet 15 Temmuz gibi Afrin'e de yürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

"Bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecek"

Erdoğan, gündemine Afrin'i aldı, 15 Temmuz'daki gibi milletin şimdi de Afrin'e yürüdüğünü söyledi.

"Bu Afrin Operasyonu var ya, millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Gittim gördüm, askerimizi gördüm, subaylarımızı gördüm. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale geldi. 20 şehidimiz var; ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle. Sınırlarımızı taciz eden, bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecek. PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, hepsi bunu ödeyecek. Onun için de bu mücadele, kararlı bir mücadele. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ilk örneğini verdik. Bu Afrin mücadelesinde de kararlı bir şekilde şu anda TSK ve hükümetimiz el ele bu mücadeleyi yürütüyoruz."

"Bu onurlu duruşun bedelini ödemeye de hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onurlu duruşun bedeli varsa ödemeye hazırız açıklamasını yaptı.

"Biz koskoca bir coğrafyanın, adeta sınırsız bir coğrafyanın umudu olan Türkiye'yiz. Çünkü biz arkasında yüz milyonlarca kardeşinin duası olan Türk milletiyiz. Varsa bu onurlu duruşun bir bedeli, onu ödemeye de hazırız. Nitekim tarih boyunca olduğu gibi dün çukur eylemlerinde, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, bugün Zeytin Dalı Operasyonu'nda, yarın da neresi gerekiyorsa orada bu bedeli ödemekten asla çekinmeyeceğiz."

"Kimsenin topraklarında gözümüz yok"

Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarındaki terör koridoruna ilişkin "bıçak kemiğe dayanmıştır." dedi.

"Suriye sınırlarımız boyunca yaşanan tacizler, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehditler karşısında daha fazla sabretme şansımız kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur."

Gençlik kolları üyeleri, 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları atınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç olduğunda hep beraber gideceğiz." dedi.

"Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz."

"Bize öz kardeşlerimizin politik hesaplara kurban edilmesine göz yummak yakışır mı?"

Cumhurbaşkanı, "Terör örgütleri başka eylemlerde kınanıyor da iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyorlar?" diye sordu.

"Afrika'nın en ücra köşelerinde insanların yaralarını sarmanın, dertlerine derman olmanın çabası içindeki bir Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir. Terör örgütleri dünyanın başka yerinde eylem yapınca her türlü müdahaleyi, her türlü kınamayı, her türlü tepkiyi hak ediyor da iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyorlar? İnsanlık vicdanı Suriye'de katledilen bir milyonun karşısında nasır tuttu. Biz kendi ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz? Asla böyle bir yanlışa düşmedik, düşmeyeceğiz. Bize öz kardeşlerimizin politik hesaplara kurban edilmesine göz yummak yakışır mı?"

Kaynak: TRT Haber