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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençleri ziyaret etti

Mardin Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı, türkü çalan gençleri dinledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki temasları sonrasında "Tayyip Amca çaya bekleriz" yazılı pankart asılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geldi.

Mardinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik Merkezi'ne gelişinde alkışlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı

Erdoğan, Gençlik Merkezi'nde masa tenisi oynadı ve satranç oynayan iki gençle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak dinledi.

Gençlik Merkezi'ni ziyaret edenlerin hatıra için yazdıkları notların yanına Erdoğan da küçük bir kağıda not yazarak diğerlerinin yanına iliştirdi.

Yaklaşık 45 dakika Gençlik Merkezi'nde kalan Erdoğan'a, çıkışta vatandaşlar "En büyük başkan, bizim başkan" sloganlarıyla uğurladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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