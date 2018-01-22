Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası Yağmur'la görüştü

Ailesiyle Başakşehir'de oturan 10 yaşındaki Yağmur Ahsen Karasu, bir yıl önce sabah uyandığında yürüyemediğini fark etti.

Ailesinin hastaneye götürdüğü Yağmur'un, kemik kanserine yakalandığı tespit edildi.

Karasu, yapılan tedavinin ardından ameliyat edildi. 12 saat süren ameliyat sonrasında durumu iyiye giden Karasu'nun hastalığı kısa bir süre önce tekrar nüksetti. Yeniden kemoterapi almaya başlayan Karasu'ya, radyoterapi de uygulanacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, tedavi süreci boyunca Yağmur Ahsen Karasu ve ailesini yalnız bırakmadı. Dalkılıç, bir ziyarette Karasu'ya 'Bir isteğin var mı?" diye sordu. Karasu, "Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum" deyince, Dalkılıç, Yağmur'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürme sözü verdi.

Halis Dalkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olduğu bir sırada Yağmur Ahsen Karasu'nun annesini arayarak, Erdoğan ile Yağmur'un görüşmesine vesile oldu.

Karasu'nun annesinin arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüşmede, Yağmur'un, Erdoğan'a "Tayyip abi" şeklinde hitap ettiği, Erdoğan'ın ise bunu "Tayyip amca" şeklinde düzelttiği görülüyor.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karasu'ya "Ben seni gözlerinden öpüyorum, nasılsın, iyi misin? diye sorması üzerine, Karasu "İyiyim." cevabını veriyor.

Konuşmanın devamında Erdoğan'ın, "Bana düşen bir şey var mı? Sağlık durumun nasıl?" sorusunu Karasu, "İyiyim, çok teşekkür ederim." şeklinde yanıtlıyor.

Görüşmede Erdoğan, "Bana düşen bir şey olursa Halis amcaya söyleyeceksin, ben ilgileneceğim. Gözlerinden öpüyorum. Anneye, babaya herkese selam. Allah şifalar versin." ifadelerini kullanıyor.

"Yağmur Ahsen, Cumhurbaşkanımızla yüz yüze görüşmek istiyor"

Yağmur Ahsen Karasu'nun annesi Nursel Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 9 yaşında kemik kanserine yakalandığını söyledi.

Yağmur'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve her zaman kendisiyle görüşmek istediğini belirten Karasu, kendilerini kızının tedavisi boyunca yalnız bırakmayan ve Yağmur'un Erdoğan ile görüşmesine vesile olan AK Parti İstanbul Milletvekil Halis Dalkılıç'a teşekkür etti.

Yağmur Ahsen'in kemoterapi ilaçlarının yan etkileri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşurken tam konsantre olamadığını ve rahat konuşamadığını belirten Nursel Karasu, "Halis Bey biz parktayken aradı. Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın Yağmur Ahsen ile konuşmak istediğini söyledi. Hemen bir yere oturtup konuştuk. Ancak aldığı ilaçların etkisi ağır. İstediği gibi konuşamadı. Yağmur Ahsen, Cumhurbaşkanımızla yüz yüze görüşmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA