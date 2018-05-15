Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananların sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'de yaşananların sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları için "Gazze'de öldürülen insanların sayısına bakın. Bu bir felakettir. Gazze'de yaşananların sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır" dedi.

"Hakan Atilla'yı suçlu bulmak Türkiye'yi suçlu bulmaktır"

ABD'deki Ambargo Davası ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davanın iki ülke ilişkilerine zarar vermemesini temmenni etti.

"Temennim, ABD'deki Ambargo Davası'nda Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeyecek bir netice çıkması. Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur. Onu suçlu bulmak Türkiye'yi suçlu bulmaktır."

"Bölgenin huzuru açısından doğru bulmuyoruz"

Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilip, İran'a yeniden yaptırım uygulamasının doğru olmadığını savundu.

"ABD'nin İran'a yaptırımlarını duymaktan bıktık. Bölgenin huzuru açısından doğru bulmuyoruz. Neye göre İran'ı cezalandırıyorsunuz? Bunlar doğru şeyler değil."

"Seçimden sonra farklı bir tablo olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran ile ilgili şunları söyledi:

"Şu anda görünen o ki, iyi gidiyoruz. Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı tablo farklı olacak. Dersimizi iyi çalıştık, çalışıyoruz. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz."

Erdoğan, S-400 konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber