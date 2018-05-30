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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini açtı

Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı. Türbeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını yaptı.

Açılışta Kuran-ı Kerim okundu, şehitlere dua edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdele keserek türbeyi ziyarete açtı. 

Türbenin hayırlı olmasını dilerken, emeği geçenlere teşekkür etti. Türbeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: fatih sultan mehmet türbesi, cumhurbaşkanı erdoğan
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