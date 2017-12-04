Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Engelleri Aşanlar 2017' ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelleri Aşanlar 2017" programı kapsamında eğitim, müzik, kültür, sanat, spor, yenilikçilik, sosyal sorumluluk ve erişilebilirlik alanlarında ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelleri Aşanlar 2017" programı kapsamında eğitim, müzik, kültür, sanat, spor, yenilikçilik, sosyal sorumluluk ve erişilebilirlik alanlarında ödüle layık görülenlere ödüllerini takdim etti.

Erdoğan, parti genel merkezinde, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki konuşmasının ardından "Engelleri Aşanlar 2017" ödülleri sahiplerine verildi.

Bu kapsamda, eğitim alanında birincilik ödülünü, bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden birincilikle mezun olan görme engelli Şeyma Sevim Saleh aldı.

Müzik alanında birincilik ödülüne, "Beykoz'un Mozartı" lakabıyla bilinen otizmli genç Yunus Yazar layık görüldü. Jüri özel ödülünde birinciliği bedensel engelli Dijital Yaşam Koçu Ümithan Yılmaz elde etti.

Kültür sanat ödülünde birinciliğe ise görme engelli ressam Eşref Armağan layık görüldü.

Spor alanında, birincilik ödülü 2017 yılında Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası Birincisi olan Ayşegül Pehlivan'a, ikincilik ödülü Türkiye Kadın Golbol Milli Takımına, üçüncülük ödülü ise Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımına verildi.

Yenilikçilik ödülünü, görme engelli bireylere kıyafet seçiminde yardımcı olan mobil uygulamayı geliştiren Lc Waikiki firması, sosyal sorumluluk ödülünü Turkcell, erişilebilirlik ödülünü de Türk Hava Yolları aldı. Engel Tanımayan Sivil Toplum ödülü de Serebral Palsili Çocuklar Derneğine (SERÇEV) gitti.

Ödüller, sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tarafından verildi.

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