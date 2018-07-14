Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP milletvekili Kesici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Kesici, görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi.

"Sayın Erdoğan'ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır"

Öte yandan İlhan Kesici 25 Haziran sabahı sosyal medya hesabından, "Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullanan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum." diye tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Kaynak: AA, DHA