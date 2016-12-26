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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016'da 20 ülkeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılındaki temasları kapsamında 20 ülkeye 22 ziyarette bulundu ve 37 devlet başkanı ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016da 20 ülkeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında yurt dışı ve yurt içinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yurt içi temasları kapsamında 24 ili 31 kez ziyaret eden Erdoğan'ın böylece cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100'e ulaştı.

Yurt dışı temasları kapsamında bu yıl 20 ülkeye 22 yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü ve 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti.

836 kabul gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplam 9 bin 880 kişinin katıldığı 836 kabul gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yaptı.

Erdoğan'a yıl boyunca 40 ülkenin Türkiye’ye atanan büyükelçileri güven mektuplarını sundu. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı temasları, 20 ülke, 37 devlet başkanı ile görüşme
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