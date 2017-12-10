Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl sonra üçüz adaşları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin ismini alan üçüzlerle 17 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Çeşitli programları dolayısıyla Sivas'ta bulunan Erdoğan, şehirden ayrılmadan önce, Sivas'ta 23 Nisan 1999'da dünyaya gelen ve ailesinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'a sevgisi dolayısıyla "Berhan Recep", "Ensar Tayyip" ve "Berat Erdoğan" isimlerini verdiği üçüz kardeşlerin evine misafir oldu.

Sabah saatlerinde AK Parti Sivas 6. Olağan İl Kongresi'ne gelen üçüzler ve anneleri Berrin Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Anne Çakmak, Erdoğan'a, 17 yıl önce üçüzlerle buluştuğu fotoğrafı gösterdi.

Fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, anne Çakmak evlerine kahve içmeye davet etti. Programlarını bitirdikten sonra ailenin evine giden Erdoğan, burada yaklaşık yarım saat kaldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, üçüzler ve anne Çakmak ile sohbet eden Erdoğan, aileyle kahve içti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Varank, paylaşımında "2000 yılında Cumhurbaşkanımızla biraraya gelen üçüzler Recep,Tayyip, Erdoğan, bugün bir kez daha Cumhurbaşkanımızla buluştu" ifadelerine yer verdi.

2000 yılında Cumhurbaşkanımızla biraraya gelen üçüzler Recep,Tayyip, Erdoğan, bugün bir kez daha Cumhurbaşkanımızla buluştu. pic.twitter.com/BWI2UAPZmS — Mustafa Varank (@varank) 10 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa da seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sonrasında çıkışta kendisini bekleyen kalabalığa kısa selamlama konuşması yaptı.

Erdoğan, "Sizleri bu anlamlı ziyaretimde en kalbi duygularla selamlıyorum. Fakat Ankara'da randevular var, onlara yetişmem lazım. Sizlerin gösterdiği bu ilgi, bu teveccüh sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar, yardımcınız olsun, gününüz mübarek olsun, sağolun, var olun." dedi.

Üçüzlerin hayali 17 yıl sonra gerçek oldu

Üçüz kardeşler, babaları Orhan ve anneleri Berrin Çakmak ile henüz bir yaşlarındayken Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul Kısıklı'daki ofise gelmişti.

Erdoğan'ın kucağına aldığı, altın ve çeşitli oyuncaklar hediye ettiği üçüzler, hala o oyuncakları ve çekilen fotoğrafları saklıyor.

Görüştüklerinde bir yaşında olan Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşler, 17 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşme hayali kuruyordu.