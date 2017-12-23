Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet: Sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklılığını ortaya koydu

Türkiye’nin çabalarıyla Kudüs için toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan çıkan sonuç dünyada büyük yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, İngiliz Yayın kuruluşu BBC’de katıldığı programda Birleşmiş Milletler’in Kudüs kararını değerlendirdi.

Aybet, BM Genel Kurulundaki oylamanın sonucunun bağlayıcı olmasa bile, Erdoğan'ın her zaman dile getirdiği gibi "dünyanın beşten büyük olduğunu" kanıtladığına vurgu yaparak "BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünyanın beşten büyük olduğu' söylemini kanıtladı." dedi.

Washington yönetiminin ‘de Kudüs kararıyla birlikte yalnızlaştığını söyleyen Gülnur Aybet sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri tarihte ilk kez böylesine büyük bir muhalefetle karşılaştı. Kudüs kararını Yahudiler bile kabul etmiyor. İsrail'de sağduyu sahibi çok sayıda kişinin de kararın, hiçbir şekilde ayakta kalabilir, sürdürülebilir, inandırıcı bir barış sürecini desteklemediğini görebileceğine inanıyorum."

Kaynak: TRT Haber/AA