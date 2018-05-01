Cumhurbaşkanı adayları ne kadar yardım alacak?

Cumhurbaşkanı seçiminde adaylara yapılacak yardım, bağışlar ve adayların mal bildirimiyle ilgili koşullar belli oldu. Koşullarla ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak.

Mal bildirimi, adaylık başvurusu süresi içinde zorunlu

Adaylar, YSK'nın tespit edeceği adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.

Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Yardım miktarı ne kadar?

Her bir kişinin adaylara yapabileceği para yardımı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar içinde fiilen yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemeyecek.

Alınan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Yardımlar "seçim hesabı"na yatacak

Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla YSK'nın seçeceği tutarın üzerindeki para yardımları, adayların "seçim hesabı" olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılacak.

Tutarın altında kalan para yardımları ise makbuz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak.

Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK'nın tasdik ettiği listelere kaydedilecek.

Yetkilendirilen kişi sorumlu

Aday, YSK'ya önceden haber vermek şartıyla seçim hesaplarıyla gelir ve harcamalarla ilgili bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazıyla ilgili konularda bir yada birden fazla yetkili seçecek.

Yetkilendirilen meslek mensubu, konuların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde sorumlu tutulacak.

YSK'nın tespit edeceği diğer konular şöyle:

Adayın verdiği mal bildiriminin usul ve esasları, adayların kullanacağı listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın Hazineye intikali ile bu maddenin uygulanması.

Mal bildirimi için son tarih 5 Mayıs

24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış, mal bildirimiyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarını 5 Mayıs'a kadar seçmenler gösterecek. Cumhurbaşkanı adayları da 2 Mayıs'a kadar mal bildirimi yapmak zorunda.

Mal bildiriminin içinde neler yer alıyor?

Adayların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz mallar ile en yüksek derecedeki devlet memuruna yapılan aylık net ödemenin (11 bin 419 TL) 5 katından (57 bin 95 TL) fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevherat ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları ve gelirleri mal bildiriminin içinde.

"Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurulup ve tarih yazılarak, imzalanarak adaylık başvurusu süresi içinde kapalı zarfta YSK'ya verilecek.

Aynı gün seçim hesabına yatıracak

Adaylar sadece para yardımı alacak, mal veya hizmet yardımı kabul edemeyecek.

Adaylar 2 bin liraya kadar olan, 2 bin TL dahil, para yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek.

Bağış yapanlar, bu miktarın üzerindeki para yardımlarını, adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ya haber verdikleri bir banka hesabına yatıracak.

Belgeler nasıl doldurulacak, iptalinde ne yapılacak?

Yardım ve bağışlar ile harcamalar için düzenlenen belgeler, siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılarak doldurulacak.

Silinti ve kazıntı yapılmadan, yazı ve rakamlar okunaklı bir şekilde düzenlenecek.

Hatalı belge düzenlenmesi durumunda aslına iliştirilip üzerine "İPTAL" yazılarak iptal edildikten sonra sıradaki belge düzenlenecek.

Harcamalar, kanıtlanmış belgelerle yapılacak

Harcamalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yer alan tevsik edici belgeler yani kanıtlanmış belgeler karşılığında yapılacak.

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan ödemeler ile karşılığında tevsik edici belge alınması mümkün olmayan durumlarda, gider makbuzu karşılığında harcama yapılabilecek.

Makbuzların cilt, seri, sıra numaraları dahi kontrol edilecek

YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, adayların herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama makbuzlarının cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuzların yenisi bastırılacak ve sonuç bir tutanağa bağlanacak.

YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, hatalı olanların yerine yeniden bastırılanları tekrar kontrol ettikten sonra makbuzların tamamını tasdik ederek adaya veya görevlendirdiği kişiye zimmetle teslim edecek.

10 gün içinde YSK'ya teslim edilecek

Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna tutanak karşılığında teslim edilecek.

YSK, tüm belgeleri inceleyecek

YSK bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek.

YSK, bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla adaylara 30 gün süre verecek.

Limiti aşan yardımlar Hazineye

Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye geçirilecek.

Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilecek.

YSK'nın yaptığı inceleme sonuçları kesin olup incelemenin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde ilan edilecek.

Kaynak: AA