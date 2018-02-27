  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhur İttifakı kanun teklifi Anayasa Alt Komisyonu'nda

TBMM Anayasa Komisyonu'nda Cumhur İttifakı teklifinin ilk mesaisi yapıldı. Teklifin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı, teklif alt komisyona sevk edildi.

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Cumhur İttifakı kanun teklifi Anayasa Alt Komisyonunda

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi için TBMM Anayasa Komisyonu mesaide. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 26 maddelik teklif masaya geldi. 

Anayasa Komisyonu'nda görüşülen teklif alt komisyona sevk edildi. Alt komisyonun bir günlük çalışmasının ardından teklifin görüşmeleri Anayasa Komisyonunda maddeleri üzerinden devam edecek.

Hükumeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül temsil etti.  Gül, "koalisyon" eleştirilerine cevap vererek, "Koalisyon üzerinde seçmenin söz hakkı yoktur. İttifak ise milletin tercihine sunulur." dedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, teklifle seçim ittifakının önünün açıldığını vurguladı, ittifakın yasal zemine oturtulduğunun altını çizdi. 

MHP adına değerlendirmeyi İttifak Komisyonunun da üyesi olan Mustafa Kalaycı yaptı.  Kalaycı, "Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılıyor" diye konuştu.

Geçmişte hülle yoluyla ittifakların yapıldığını hatırlattı ve ekledi: 

"12 Eylül darbecilerinin getirdiği yasaklar mı devam etsin? Kanuna aykırı ittifaklar mı yapılsın? Siyasetin önü açılıyor" 

Düzenlemeye karşı çıkan CHP sözcüleri de eleştirilerini söyledi. CHP'nin, milletvekili dağılımından, mühürsüz oylara kadar pek çok konuda itirazları gündemde.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim ittifakı, mhp, AK Parti
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