Cuma hutbesinde "çocuklarınıza güzel isimler verin" çağrısı

Türkiye genelindeki camilerde "Evladın Anne-Baba Üzerindeki Haklarından Biri: Güzel İsim" konulu cuma hutbesi okundu.

Cuma hutbesinde, Hazreti Muhammed'in hayatın her aşamasında İslami değerlerin gözetilmesine önem verdiği, insanlara kulluk şuurunu, nezaket ve zerafeti öğretmek üzere gönderildiği belirtildi.

Hazreti Muhammed'in hayatın her anını anlamlı kılmaya yönelik bu hassasiyetinin bir bebeğe isim koyarken dahi görüldüğü vurgulandı:

"Hazreti Muhammed iki torununa güzel, zarif ve iyi anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini verdi."

"Ebedi aleme uzanacağı kimliğe kavuşuyor"

Çocuğun, anne kucağında dünya nimetlerini tatmaya başladığı gibi adıyla da ebedi aleme kadar uzanacağı bir kimliğe kavuştuğuna işaret edilen hutbede, şu ifadeler yer aldı:

"Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur, 'Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz.' Bu hadis-i şerif bizlere öğretmektedir ki insan telaffuzu da anlamı da güzel olan isimlere layıktır. İnsanın bedeni, izzet ve onuru saygın olduğu gibi onun kimliğini ifade eden ismi de saygındır, hürmeti hak eder. İnsana ömrü boyunca hoşlanmayacağı bir isim vermek şöyle dursun onu kötü lakapla bir defa dahi olsun çağırmak dinimizce yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz 'Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın' buyurarak bizleri bu konuda uyarmıştır."

"Hazreti Muhammed İslam inancıyla bağdaşmayan isimleri değiştirdi"

Hutbede, Hazreti Muhammed'in İslam inancıyla bağdaşmayan, insan şerefine yakışmayan, şiddet ve nefret içeren isimleri değiştirdiği anımsatıldı:

"Çocuklarımıza Müslüman olduklarını her daim hatırlatacak, dini ve milli değerlerimize uygun, anlamlı isimler verelim. Onların beslenme ve eğitimlerinden sorumlu olduğumuz gibi güzel isimlere sahip olmalarından da sorumlu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. İnancımıza ve kültürümüze uymayan isimlerin, yavrularımızın değer dünyalarını tahrip edeceğini unutmayalım. Evlatlarımıza verdiğimiz isimler, onlara ahlak, edep, şuur ve ideal aşılasın, bir pusula gibi ömürleri boyunca iyiliğe, güzelliğe, hayra davet etsin."

Kaynak: AA