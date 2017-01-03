Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaatına başlanacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde sürecin tamamlandığını, en kısa sürede Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatına başlanacağını belirterek, "Mersinimize ve bölgemize hayırlı olsun. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve her birini tek tek takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ihaleyi kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını belirtti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde sürecin tamamlandığını aktaran Elvan, şunları kaydetti:

"30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve 7 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan Çukurova Havalimanı Projesi'nde Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilmiş ve havalimanının yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlenmişti. 16 Mayıs'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesine çıkıldı ve 19 firma havalimanının yapımına talip oldu. Ancak ihaleyle ilgili Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunulmuş ve süreç uzamıştı. İtiraz süreci de geçen hafta bitti ve yeni bir firma belirlendi. Yeni firmaya 10 gün içinde itiraz gelmeyince süreç tamamlanmış oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ihaleyi 224 milyon 874 bin liralık teklifle kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzaladı. Allah'ın izniyle en kısa sürede Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatına başlanacak. Mersinimize ve bölgemize hayırlı olsun. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve her birini tek tek takip ediyoruz."