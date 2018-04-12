Çukurca'nın çehresini değiştiren projeler

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güvenin sağlandığı 8 bin 500 nüfuslu Çukurca ilçesinde, çarşı merkezi düzenlemesi, yolların asfaltlanması ve ilçenin en büyük sorunlarından bir olan konut sorununun en kısa sürede çözüleceği belirtildi.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca ilçesinin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, ilçeye konut müjdesi verdi.

İlçede yapılacak olan 142 konut projesinin animasyon görüntülerini izleyen Kaymakam Ayca, ilçenin en önemli sorunlarından bir tanesi konut sorunu olduğunu söyledi.

Ayca, konut sıkıntısı nedeniyle ilçede ikamet eden kişi sayısının 8 bin 500 olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Memurlarımız buraya tayin oluyor ama ev bulamadıkları için ailelerine getiremiyorlar. Ben de bu güzel ilçeye atandıktan sonra en önemli sorun üzerinde durmaya başladık. Konut projemiz için çalışmalara başladık. Yer bulma konusunda sıkıntılı bir yer, ama şükür çok güzel bir yerde yaklaşık 32 dönümlük arazi oluşturduk. Bu arazinin önemli bir kısmı spor kompleksi olacak."

Spor kompleksinde futbol sahası, atletizm pisti, teniz kortu, voleybol, çocuk oyun grupları olacağını belirten Aycan, spor kompleksinin yanındaki yaklaşık 13 dönümlük arazide de konut projesinin inşa edileceğini açıkladı.

"Bu konut projemiz yaklaşık olarak 142 adet konut olacak. 72 tanesi 3+1, üç bölük şeklinde. 42 tanesi 1+1 bir, 7-8 tanesi yine 2+1 bir blok şeklinde olacak. Bu konut projemiz kooperatif usulü ile gerçekleştirdik. Çukurca Belediyesinin de dahil olduğu bir yapı kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinde şu anda müteahhitlerle görüşmeler yapıyoruz. Projemiz tamamlandı."

Kaymakam Aycan, bir aksilik olmadığı takdirde projenin bir ay içerisinde başlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA