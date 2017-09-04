Çukurca'da şehit olan Gürel'in baba evinde yas var

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in İstanbul'un Çatalca'daki baba evinde yas var.

Gürel'in şehadet haberi, Ferhatpaşa Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi'nde ikamet eden babası Kani ve annesi Aysel Gürel'e askeri erkan ile diğer yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Kani, annesi Aysel ve ablası Ayşe Gürel göz yaşlarına boğuldu. Aileyi, yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Haberi duyarak fenalaşan aile üyelerine 112 ekipleri müdahale etti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehidin geçen yıl 15 Temmuz'da göreve başladığı öğrenildi.

Gürel'in naaşı, bugün Çatalca Ulu Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından sonra toprağa verilecek.

Haberin duyulması üzerine şehidin evine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkan Vekili Erhan Güzel, AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez, ailenin yakınları ve komşuları geldi. Şehidin evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Çukurca ilçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe bölgesinde, sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.