  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Çukurca ve Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çukurca ve Zap bölgesine yönelik hava harekatı düzenledi.

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Çukurca ve Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hava destekli operasyon sırasında bir grup teröristin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla Çukurca kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında teröristlere ait 4 silah mevzisi ile 2 mağara ve sığınaklar imha edildi.

Etiketler: tsk, Çukurca
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