Çukurca Devlet Hastanesi'ne 17 hekim atandı

Yapımına 2011 yılında başlanan 3 katlı ve 20 yataklı Çukurca Devlet Hastanesi, 2014 yılının aralık ayında hizmete girdi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın girişimleri ile Sağlık Bakanlığınca hastaneye 9 uzman ve 6 doktor ile 2 diş hekiminin ataması yapıldı.

Vali Toprak, yaptığı açıklamada, Çukurca'nın 1953 yılında ilçe statüsüne kavuştuğunu anımsattı.

"İlçede hastane dahi yoktu"

İlçe nüfusunun bağlı köyler ile 16 bin olduğunu anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"2014'ün kasım ayına kadar ilçemizde bir hastane dahi bulunmuyordu. Sıkıntıyı Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştüm. Hastanemizin fiziki durumunun çok güzel olması, diş ünitelerinin bulunması ve buranın güçlendirilebilecek bir konumda olduğunu sayın bakanımıza illetim. Sağ olsun ocak ayı başında inanılmaz atamalar gerçekleştirdi. Genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk, ortopedi, anestezi, acil tıp uzmanımız görevine başladı."

İstanbul'dan Çukurca'ya atanan Pratisyen Doktor Şeymanur Ulu ise Çukurca'ya ilk geldiğinde biraz tedirginlik yaşadığını ancak bu sıkıntıyı zamanla üzerinden attığını ifade etti.