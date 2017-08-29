Çukura düşen düve 48 saat sonra kurtarıldı

Kırklareli'de merada otlarken yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura düşen düve, köylüler tarafından 48 saat sonra düştüğü yerden çıkarıldı.

Armağan köyünde Sait Uzunca, büyükbaş hayvanlarını merada otlattıktan sonra ağıla geldiğinde 3,5 aylık bir düvenin sürüde olmadığını fark etti.

Merada arama çalışması yapan köylüler, 15 metre derinliğindeki çukurdan düvenin sesinin gelmesi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 48 saat çukurda kurtarılmayı bekleyen düvenin çukurdan çıkarılması için seferber olan köy sakinleri, ağaçlardan iskele kurdu.

Daha sonra çukura inen iki kişi tarafından halatlarla bağlanan düve, iskele yardımıyla yoğun bir çaba sonrası dışarıya çıkarıldı.

Çukurdan çıkarılan düveye "Kurtuluş" ismi verildi

Düve sahibi Sait Uzunca, düvenin çukurda hayatını kaybetmesinden çok korktuğunu söyledi.

Köy sakinlerinden oluşan ekip ile düveyi 48 saat sonra çukurdan çıkarmayı başardıklarını ifade eden Uzunca, çalışmaların güçlükle yapıldığını kaydetti.

Çukurun define avcıları tarafından kazıldığını düşündüklerini aktaran Uzunca, çukurdan çıkarılan düveye de "Kurtuluş" ismini verdiklerini belirtti.

Düveye bundan sonra gözü gibi bakacaklarını dile getiren Uzunca, "Bu çukurdan düvenin çıkarılması biraz mucize diyebiliriz. Bu nedenle bu düve artık köyümüzün gözdesi olacak. Yardımlarını esirgemeyen tüm köy halkımıza da teşekkür ederim." diye konuştu.