Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yurtiçi terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda terörist temizliği sürüyor. TSK, Cudi Dağı'nda devam eden operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Komandolar Cudi'de... 4 Nisan 2018'de başlatılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Komandolar Cudi’de... 4 Nisan 2018’de başlatılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ber5tAtxDz— TSK (@TSKGnkur) 5 Nisan 2018
Kaynak: TRT Haber