'Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi'

Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi. AA
Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi. AA