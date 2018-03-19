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Buradasınız : » » Çubuk’ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Çubuk’ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Çubukta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çubuk'tan Ankara istikametine giden Hasan Uslu yönetimindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sinan Ç. idaresindeki 06 DJ 9343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Hasan, 53 yaşındaki eşi Şerife ve  20 yaşındaki kızı Büşra Uslu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan oğulları 22 yaşındaki Ahmet Can ve 14 yaşındaki Mevlüt Can Uslu ise ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, ticari araç sürücüsü Sinan Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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