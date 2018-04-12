Cübbesini Danıştay binasına asan eski yargı üyesi hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda gördüğü duruşmada, eski Danıştay Üyesi Olcay hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Olcay ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın akademik kariyerine başladığı andan itibaren örgütün içinde yer aldığı, Polis Akademisi'nde görev yaptığı dönemde akademi öğrencilerinden sorumlu olduğu, Danıştay üyeliğine seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

"Cübbesini asıp, yazı yazarak örgütün stratejisi doğrultusunda hareket etti"

Sanığın, örgütün takip ettiği dosyaların örgüt menfaatleri doğrultusunda çıkarılmasını sağladığı anlatılan iddianamede, yüksek yargı üyelerinin görevlerini sona erdiren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u protesto amacıyla cübbesini camdan sarkıtıp, kapısına yazı asarak örgütün stratejisi doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi.

"FETÖ'cü değilim" dedi, elebaşına "Fetullah Hoca" dedi

Yüksek yargı üyesi olması nedeniyle özel soruşturma hükümlerine göre yargılanması gerektiğini savunan Olcay, soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle durma kararı verilerek, dosyanın Danıştay'a gönderilmesini istedi.

Olcay, savunmasında FETÖ'cü olmadığını dile getirdi ancak terör örgütü lideri Fetullah Gülen'den "Fetullah Hoca" diye bahsetti.

Olcay'ın, CMK'den atanan zorunlu avukatı da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesi, duruşmanın 9 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

Cübbesini sarkıtmıştı

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi iken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay'a üye seçilen Olcay, 2005-2009 yılları arasında TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı görevini yürütmüş, darbe girişiminin ardından Olcay'ın, o dönemde TÜBİTAK'taki cemaat kadrolaşmasını organize ettiği de iddia edilmişti.

FETÖ'nün yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla yüksek yargı üyelerinin görevlerini sona erdiren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un görüşmeleri sırasında Danıştay'da bir üye cübbesini binadan sarkıtmıştı. Bülent Olcay olaydan sonra cübbeyi kendisinin sarkıttığını açıklamıştı. Olcay, ayrıca odasının kapısına, "Giderken odamı boşaltmayacağım. Hırsızlara her şey caiz" yazılı bir kağıt asmıştı.

Kaynak: AA