Çorum'un "kapıcılar kralı"

Çorum'da yaşayan "kapıcılar kralı" lakaplı Dursun Ülgün, her gün sadece 5 saat uyuyup, 20 kilometre yürüyerek 30 binanın kapıcılığını yapıyor.

Evli ve bir kız çocuğu babası Ülgün, 2002 yılında işçi olarak çalıştığı temizlik firmasından ayrılarak kendi şirketini kurmaya karar verdi. Apartman, iş yeri ve ev temizliği yaptıkları şirkette çalıştığı dönemde edindiği tecrübelerin yanı sıra temizliğini yaptığı apartmanlarda oturanlarla kurduğu iyi ilişkiler ile kısa sürede iş almaya başlayan Ülgün, soyadını verdiği "Ülgün Temizlik" firmasında 4 kadına da istihdam sağladı.

Genellikle apartmanların bakımını yapan Ülgün, bir süre sonra yanında çalışan kadınların işten ayrılmasıyla yalnız kalmasının ardından tüm işleri tek başına yapmaya başladı.

Gazete ve radyolara verdiği ilanlar sayesinde 80 apartmanın kapıcılığını üstlenen Ülgün, uzun süre tüm apartmanların temizliğini yaparak, çöplerini toplayıp, apartman sakinlerinin gazete ve ekmeklerini aldı. Ailesine fazla zaman ayıramadığı için zamanla birçok apartmanı bırakan Ülgün, 30 apartmanda işini tek başına yürütmeye devam ediyor.

"Aylık kazancım çok şükür iyi, Allah bereket versin"

İşini bırakmayacağını dile getiren Ülgün, "Ölene kadar apartman temizliğini yapacağım. Yapabilen varsa buyursun gelsin. Aylık kazancım çok şükür iyi. Allah bereket versin." diye konuştu.

Kaynak: AA