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Buradasınız : » » Çorum'dan Afrin'e 20 ton soğan gönderildi

Çorum'dan Afrin'e 20 ton soğan gönderildi

Çorum'da, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından Suriye'ye 2 ton soğan gönderildi.

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Çorumdan Afrine 20 ton soğan gönderildi

Kentte, 60'a yakın sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluşturulan İnsani Değerler Platformu ile Türk Kızılayı Çorum Şubesi tarafından temin edilen 20 ton soğanın, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerine gönderilmesi amacıyla Akşemseddin Camii önünde tören düzenlendi.

"Kısa bir süre sonra bir tır dolusu patates göndereceğiz"

Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat da 20 ton soğanın Ömerbey ve Köprüalan köylerindeki iki hayırsever tarafından bağışlandığını belirterek, "Kısa bir süre sonra da bir tır dolusu patates göndereceğiz. Bu malzemeler Kızılayın bölgede dağıttığı tüm sıcak yemeklerde olacak. Orada sorun devam ettiği sürece bizim yardımlarımız da devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından soğan yüklü tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: afrin, zeytin dalı
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